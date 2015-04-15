В Амурській області не вщухають пожежі, за добу вогонь охопив понад 19 тисяч гектарів

Про це повідомили в Мінприроди Росії, передає ТАСС.

Всього в області діє 18 лісових пожеж на загальній площі 23,9 тис. га. Площа, пройдена вогнем, склала 19, 3 тис. га.

За даними Мінприроди РФ, 14 квітня силами федерального резерву та регіональних лісопожежних служб в Амурській області було ліквідовано 10 лісових пожеж на площі 2,5 тис. га.

На їх гасінні працювали 465 осіб, 79 одиниць техніки та 3 повітряних судна. У боротьбі з пожежами задіяні 30 пожежних-десантників.

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На території області складено 150 протоколів про адміністративні правопорушення та порушено чотири кримінальних справи за фактами виникнення лісових пожеж.

Раніше повідомлялося, що поширення лісових пожеж в Забайкальському краї почалося ще в березні, однак до середини квітня шквалистий вітер дозволив вогню перекинутися на житлові будинки та дачні кооперативи відразу в кількох районах регіону. За останніми даними крайової адміністрації, всього постраждали понад 21 тисячі людей, були знищені майже 500 житлових будинків і дачних споруд. На всій території краю діє режим надзвичайної ситуації.