В Індії закликали стерилізувати християн і мусульман
02:37, 16 квітня 2015Світ
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Представники ультраправої партії "Шив сіна" виступили із закликом стерилізувати проживають в країні християн і мусульман, які проживають на території Індії
REUTERS
Віце-президент партії "Хінду Маха Сабха" Садхві Діва Тхакур заявила, що збільшення кількості християн і мусульман загрожує індуїстам, пише Lenta.ru.
За словами членів "Шив сіна", стерилізацію необхідно розглядати як елемент планування сім'ї.
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"Це дозволить представникам цих конфесій не тільки прогодувати своїх дітей, а й дати їм освіту", - вважають вони.
Наразі в Індії проживають 170 мільйонів мусульман, 24000000 християн і 968 млн індуїстів. Чисельність населення країни становить 1 мільярд 210 мільйонів чоловік.
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