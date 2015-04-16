В Індії закликали стерилізувати християн і мусульман

Віце-президент партії "Хінду Маха Сабха" Садхві Діва Тхакур заявила, що збільшення кількості християн і мусульман загрожує індуїстам, пише Lenta.ru.

За словами членів "Шив сіна", стерилізацію необхідно розглядати як елемент планування сім'ї.

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"Це дозволить представникам цих конфесій не тільки прогодувати своїх дітей, а й дати їм освіту", - вважають вони.

Наразі в Індії проживають 170 мільйонів мусульман, 24000000 християн і 968 млн індуїстів. Чисельність населення країни становить 1 мільярд 210 мільйонів чоловік.