В Італії арештовані мігранти-мусульмани за вбивство християн
21:20, 16 квітня 2015Світ
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Італійська поліція повідомляє про арешт 15 мігрантів-мусульман, які, як підозрюють, викинули 12 християн за борт судна, що перевозило нелегальних мігрантів до Італії.
REUTERS
На борту судна виникла сварка, в ході якої мігрантів-християн з Гани і Нігерії скинули в море. Побоюються, що всі вони потонули, передає Бі-бі-сі.
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За останні дні в прибережних водах Італії було врятовано близько 10 тис. мігрантів, які намагаються дістатися до берега з країн північної Африки, в основному Лівії та Єгипту.
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