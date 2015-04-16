В Італії арештовані мігранти-мусульмани за вбивство християн

На борту судна виникла сварка, в ході якої мігрантів-християн з Гани і Нігерії скинули в море. Побоюються, що всі вони потонули, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Середземному морі потонув корабель з мігрантами: загинули близько 400 осіб - ЗМІ

За останні дні в прибережних водах Італії було врятовано близько 10 тис. мігрантів, які намагаються дістатися до берега з країн північної Африки, в основному Лівії та Єгипту.