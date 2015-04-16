Понад 40 нелегальних мігрантів загинули при перетині Середземного моря
Понад 40 нелегальних мігрантів з Африки до Італії стали жертвами аварії човна в Середземному морі.
В середу при схожих обставинах загинули понад 400 мігрантів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Тим часом у прикордонному агентстві Євросоюзу Frontex повідомили, що на цьому тижні човнам берегової охорони, які намагалися врятувати потопаючих людей, завадила стрілянина в повітря тих, хто займається нелегальним перевезенням людей в Європу.
У Frontex заявили, що інцидент показує, що контрабандистам не вистачає суден.
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Рим закликав владу Євросоюзу допомогти йому у вирішенні проблеми нелегальної міграції, проте в Брюсселі наголосили, що універсального рішення немає.
За оцінками агентства Frontex, 3400 мігрантів загинули в 2014 році, намагаючись потрапити в Європу.