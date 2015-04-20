Біля автобуса місії ООН в Сомалі прогримів вибух, загинули 9 осіб

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

"Вибух зачепив автобус, що перевозив співробітників в офіс ООН в Гароуе. Щонайменше дев'ять осіб загинули, у тому числі двоє кенійців і сім охоронців з Сомалі", - заявив представник поліції Мохамед Абді.

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У Сомалі базується радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів"), що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".

Нагадаємо, раніше бойовики сомалійського екстремістського угрупування «Аш-Шабаб» погрожували новими нападами в Кенії через день після атаки на університет в цій країні, в результаті якої загинуло 147 осіб.