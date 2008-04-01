Припинено слідство у справі про вбивство Галини Старовойтової

Слідство у справі про вбивство Галини Старовойтової припинене з огляду на вичерпання термінів ведення слідства, повідомив колишній помічник депутата Руслан Ліньков в ефірі радіостанції "Эхо Москвы". За його словами, сьогодні він одержав відповідне повідомлення з Федеральної служби безпеки РФ.

Р.Ліньков називав припинення слідства "беззаконням". Він вважає, що ніяких законних підстав для припинення слідства ФСБ не мало, оскільки не були встановлені замовники вбивства і безпосередні виконавці вбивства.

Депутат Державної думи Росії Галина Василівна Старовойтова була вбита ввечері 20 листопада 1998 року в під`їзді власного будинку в Санкт-Петербурзі. Одержавши п`ять вогнепальних поранень, вона померла на місці. 30 червня 2005 р. міський суд Санкт-Петербурга засудив учасників вбивства - Юрія Колчина (організатора) і Віталія Акіншина (виконавця) - до 20 і 23,5 року ув’язнення в колонії суворого режиму за статтею "замах на життя державного діяча".