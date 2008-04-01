Припинено слідство у справі про вбивство Галини Старовойтової
19:46, 01 квітня 2008Світ
860 0
Минуло дев`ять з половиною років
|Галина Старовойтова та Руслан Ліньков
Р.Ліньков називав припинення слідства "беззаконням". Він вважає, що ніяких законних підстав для припинення слідства ФСБ не мало, оскільки не були встановлені замовники вбивства і безпосередні виконавці вбивства.
Депутат Державної думи Росії Галина Василівна Старовойтова була вбита ввечері 20 листопада 1998 року в під`їзді власного будинку в Санкт-Петербурзі. Одержавши п`ять вогнепальних поранень, вона померла на місці. 30 червня 2005 р. міський суд Санкт-Петербурга засудив учасників вбивства - Юрія Колчина (організатора) і Віталія Акіншина (виконавця) - до 20 і 23,5 року ув’язнення в колонії суворого режиму за статтею "замах на життя державного діяча".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter