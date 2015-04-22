Лавров вважає, що єдина загроза для Росії - система ПРО США

Про це він сказав в ефірі російських радіостанцій, повідомляє РИА Новости.

"Я не бачу загроз з боку Китаю. Взагалі з боку Сходу загроз не бачу, крім однієї: протиракетна оборона, яка є глобальною системою США, і яка створюється і на території США, і на європейському театрі, і на театрі Північно-Східної Азії, дивовижним чином обволікає периметр кордонів РФ", - сказав він.

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При цьому глава МЗС РФ додав, що російсько-китайське партнерство носить стратегічний характер і "без перебільшення робить дуже вагомий внесок у підтримання хоч якоїсь стабільності у міжнародних відносинах".

Протиракетна оборона США - комплексна система виявлення, відстеження і перехоплення балістичних ракет різних класів. Призначається для захисту території США, а також їхніх союзників і передових військових баз від ракетних ударів обмеженої потужності.