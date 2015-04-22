Обама заявив, що наявність російських комплексів С-300 в Ірані - не перешкода для США

Таку думку висловив у вівторок в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC президент Барак Обама, відповідаючи на питання про можливості Тегерана захистити свої ядерні об'єкти за допомогою російських ЗРК, повідомляє ТАСС.

За його словами, в проект оборонного бюджету на 2016 фінансовий рік виділення коштів на це передбачено. "Якщо вони (іранці) отримають ЗРК, то, у разі необхідності, ми зможемо обійти (цей захист)", - сказав Обама.

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Він зазначив, що не має наміру вирішувати проблеми в регіоні "за допомогою ще більшою війни".

Американський лідер повідомив, що Вашингтон хоче добитися укладення такої угоди з "ядерного досьє" Ірану, яке дозволить гарантувати безпеку союзників США - Ізраїлю, а також Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки. Крім того, в Білому домі не хочуть побачити в регіоні "ядерну гонку озброєнь".

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє поставки до Ірану ЗРК С-300.

У 2005 році Росія домовилася з Іраном про поставку як мінімум п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки у розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р. Дмитро Медведєв, який обіймав тоді пост глави держави, запровадив заборону на поставку до Ірану С-300 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує поставку Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше як попередню оплату кошти в розмірі 166, 8 млн дол.

США не раз заявляли про неприйнятність поставок до Ірану комплексів С-300.



