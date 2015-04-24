В Алма-Аті обвалився міст під час будівництва, рятувальники шукають людей під завалами

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на інформагентство КазТАГ. Воно посилається на службу порятунку міста.

Інцидент стався на перетині проспектів Рискулова та Саїна. Число постраждалих та інформацію про жертви в службі порятунку на даний момент надати не змогли.

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За даними місцевих ЗМІ, під завалами можуть перебувати дві людини. Усього на об'єкті працювали понад 50 осіб, повідомив телеканал СТВ.

В даний час ведеться перевірка особового складу будівельної компанії, яка вела роботи на мосту. На місці обвалення тривають пошукові роботи.