Касьянов передав конгресу США "список Нємцова"

Співголова партії РПР-ПАРНАС, екс-прем'єр Росії Михайло Касьяновв ході візиту в США передав у конгрес список журналістів російських телеканалів, яких, на його думку, потрібно додати до так званого списку Магнітського і проти яких потрібно ввести американські санкції, пише Російська служба BBC.

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Опозиційний політик не уточнив прізвища тих, хто увійшов у список, але підкреслив, що це журналісти, які брали участь у цькуванні Бориса Нємцова.

Напередодні візиту Касьянова в США з'явилася інформація, що в список, підготовлений самим Касьяновим і членом федерального політради партії Володимиром Кара-Мурзою, потрапили журналісти Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов, Аркадій Мамонтов, Андрій Караулов, Костянтин Сьомін, гендиректори телеканалів Володимир Кулистиков і Олег Добродєєв, а також депутат Держдуми Олексій Пушков, який також є тележурналістом.

"Ми зустрічалися з керівниками комітетів у закордонних справах сенату і палати представників конгресу США, лідерами партійних фракцій", - повідомив Касьянов, додавши, що тепер американські законодавці повинні вирішити, чи підходять ці люди для чорного списку.

"Ми вважаємо, що підходять, оскільки мова, на наш погляд, йде про порушення прав людини... Порушники прав людини повинні бути в чорному списку. Але в моїй країні вони не можуть бути притягнуті до відповідальності, тому що генеральна прокуратура нічого не робить в цьому напрямку", - підкреслив Касьянов.

На думку Касьянова, причиною створення списку стало те, що в Росії зараз взагалі немає вільної преси, а люди, що потрапили в список - це не журналісти, а пропагандисти.

Крім цього, виступаючи у вашингтонській Раді з міжнародних відносин, Касьянов розкритикував російську владу за відсутність реформ у сфері економіки, і заявив, що становище в економіці може вплинути на рішення, які приймає президент Путін.