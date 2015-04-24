Парламент Німеччини визнав масове вбивство вірмен геноцидом

Голосування знаменує собою значну зміну позиції Німеччини, яка є найбільшим торговим партнером Туреччини в Євросоюзі і в якій проживає велика етнічна турецька діаспора, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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На відміну від Франції та близько двох десятків інших країн, Берлін довго відмовлявся використовувати слово "геноцид".

"Те, що сталося в середині Першої світової війни в Османській імперії, перед очима світу було геноцидом", - підкреслив президент Бундестагу Норберт Ламмерт на початку дебатів щодо резолюції.

Як повідомляв УНІАН, перед цим парламент Австрії також проголосував за таке визнання, що викликало різко негативну реакцію з боку Туреччини, яка відкликала свого посла з цієї країни.