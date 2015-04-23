Туреччина відкликала посла з Австрії через визнання геноциду вірменів

"Очевидно, що заява австрійського парламенту надовго заплямує турецько-австрійську дружбу", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Туреччини, повідомляє DW.DE.

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Парламент Австрії на своєму засіданні ухвалив заяву про визнання і засудження геноциду вірменів у 1915 році в Османській імперії, правонаступницею якої вважається Туреччина. За ухвалення документа проголосували всі 6 фракцій. Австрійський парламент закликав Туреччину "визнати геноцид вірменів".

За різними даними, 100 років тому було знищено від 200 тис. до 1,5 млн вірменів. Однак Туреччина категорично відмовляється визнавати геноцид.

Тим часом Вірменія вже привітала заяву австрійського парламенту. "Цим кроком Австрія зробила важливий внесок у справу попередження геноциду і злочинів проти людства", - заявив міністр закордонних справ країни Едвард Налбандян.

Між тим, німецький уряд та парламент, які досі уникали називати масове вбивство вірменів "геноцидом", можуть змінити свою думку. Як зазначив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, те, що сталося у 1915 році, можна "об’єднати в поняття геноцид".