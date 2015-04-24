Міністр фінансів Росії дав прогноз "проїдання" резервів

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, передає російська служба Бі-бі-сі.

"Якщо ми зараз не оптимізуємо витрати, збережемо обсяг ресурсного забезпечення, ці фонди можемо ми за 1,5-2 роки проїсти. Напевно, це неправильно", - зазначив Силуанов.

За словами міністра, обсяг Резервного фонду на даний момент становить 5,6 трильйона рублів, Фонду національного добробуту - 4,9 трильйона рублів.

Читайте такожСпоживчі настрої росіян впали до мінімуму за п'ять роківСилуанов підкреслив, що раніше бюджет планувався, виходячи з ціни на нафту в районі 100 доларів за барель.

Минулої середи уряд оприлюднив антикризовий план, який передбачає скорочення більшості категорій бюджетних витрат на 10%, а також щорічне зниження витрат бюджету на 5% протягом трьох років.