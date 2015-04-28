Росія стягнула на Донбас максимальну кількість систем ППО - Держдеп

Про це повідомив на брифінгу представник зовнішньополітичного відомства США Джефф Ратке, пише "Новий час" з посиланням на сайт відомства.

За даними Вашингтона, російська армія підтягла деякі з систем ППО до лінії фронту.

Держдеп зазначив, що із серпня 2014-го в Україні спостерігається максимальна концентрація такого виду російських озброєнь.

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Ратке також сказав, що терористи ДНР і ЛНР як і раніше не вивели артилерійські системи та установки для залпового вогню з територій, які визначені в Мінських угодахяк очищені від такого виду зброї. Також розвідка США повідомила про нове нарощування РФ військової присутності біля кордонів з Україною.

Тим не менш, про нові санкції в Держдепі поки що не поспішають говорити.