Російських байкерів не пустили в Литву

Про це повідомляє DELFI.

"У Литву мотоциклісти намагалися проїхати з Білорусі через КПП "Райгардас", що знаходиться у самоврядуванні Друскінінкай. У мотоциклістів були шенгенські візи", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що байкери сказали прикордонникам, що не належать до "Нічних вовків". Вони стверджували, що є калінінградцями і їхали додому зі свята байкерів, яке відбувалося цими вихідними в Білорусі.