Російських байкерів не пустили в Литву
01:46, 28 квітня 2015Світ
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Співробітники Державної служби охорони кордону Литви не пропустили російських байкерів з території Білорусі, оскільки мотоциклісти не подали документів про технічний огляд транспортних засобів і не могли довести, що їхні мотоцикли справні.
Путінських байкерів не пустили в Литву / obitel-minsk.by
Про це повідомляє DELFI.
"У Литву мотоциклісти намагалися проїхати з Білорусі через КПП "Райгардас", що знаходиться у самоврядуванні Друскінінкай. У мотоциклістів були шенгенські візи", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що байкери сказали прикордонникам, що не належать до "Нічних вовків". Вони стверджували, що є калінінградцями і їхали додому зі свята байкерів, яке відбувалося цими вихідними в Білорусі.
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