Прем'єр Японії вирішив не їхати до Москви 9 травня

Про це повідомляє японське агентство Nikkei із посиланням на голову секретаріату уряду Японії Йошіхіде Сугу, передає Європейська правда.

Як повідомив чиновник, таке рішення було прийняте у зв'язку із "занадто напруженим" робочим графіком прем'єра.

Водночас, за словами Суги, було вирішено "докласти зусиль для реалізації візиту президента РФ Володимира Путіна до Японії".

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Нагадаємо, більшість європейських лідерів відмовилися від участі в параді.

Так, раніше стало відомо про відмову президента Угорщини Яноша Адера, президента Чорногорії Філіпа Вуяновича, президента Молдови Ніколае Тімофті, президента Фінляндії Саулі Ніїністьйо, президента Словаччини Андрія Кіски та президента Болгарії Росена Плевнелієва.

Також відмовилися приїхати до Москви на 9 травня президент США Барак Обама, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президенти Польщі та Словенії.

Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Лаврова очікують, що генсек ООН приїде до Москви святкувати День Перемоги.