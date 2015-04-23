У Лаврова очікують, що генсек ООН приїде до Москви святкувати День Перемоги

Про це заявив у четвер заступник глави МЗС РФ Геннадій Гатилов, повідомляє ТАСС.

"Очікується приїзд 9 травня до Москви генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, йому було направлено запрошення брати участь у заходах, - сказав він. - Очікуємо, що він приїде".

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"Також очікуємо приїзду генерального секретаря ЮНЕСКО Ірини Бокової", - додав Він.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава МЗС РФ Сергій Лавров побачив руку Держдепу в небажанні лідерів ЄС святкувати 9 травня в Москві.