У Ростовській області Росії евакуювали 800 людей через вибух боєприпасів і пожежу на полігоні (фоторепортаж)

"О 07.45 мск в районі населеного пункту Кузьминки (Ростовська область) під час виходу техніки одного з підрозділів ЮВО з польового табору на планові заняття з бойової підготовки внаслідок замикання електропроводки сталося займання всередині самохідної артилерійської установки. Внаслідок займання сталася детонація боєкомплекту САУ", цитує РИА Новости начальника прес-служби ЮВО полковника Ігоря Горбуля.

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Також повідомляється, що внаслідок вибуху боєприпасів на Кузьминському полігоні в Ростовській області виникла пожежа, через яку були евакуйовані мешканці прилеглих населених пунктів - усього близько 800 людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія зосереджує бойову авіацію і наземні сили на кордоні з Україною.