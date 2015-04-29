Польща анулювала дозвіл на проживання російському журналісту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мазовецького воєводства, де розглядалася ця справа з жовтня минулого року.

"Виданий раніше дозвіл на перебування анульований", - повідомила прес-служба, зауваживши, що росіянин ще має можливість оскаржити це рішення у вищій інстанції.

Свірідов у рамках цієї справи скористався усіма можливостями відстоювання своїх інтересів, які надає йому польське законодавство. Серед них можливість представити свою точку зору на висунуті проти нього обвинувачення, але вони, за даними польської влади, не переконали Агентство внутрішньої безпеки Польщі (аналог СБУ).

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"Після офіційного набуття чинності згаданим рішенням іноземець повинен залишити територію Польщі впродовж 30 днів", - зауважили у прес-службі, але не змогли уточнити, чи збирається Свірідов оскаржувати анулювання йому дозволу.

Згідно з польським законодавством, кожен іноземець може оскаржити рішення першої інстанції у глави Адміністрації з питань іноземців впродовж 14 днів після його отримання. Новий розгляд справи має тривати не більше двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Свірідов, який працював кореспондентом російського РІА Новости, став першим закордонним журналістом, що втратив видану йому раніше акредитацію Міністерства закордонних справ Польщі.

Польська влада не розкрила суті висунутих проти росіянина обвинувачень, заявивши про достатньо серйозні підстави для позбавлення його акредитації та дозволу на проживання.

Сам Свірідов раніше неодноразово називав справу політичною і заявляв про намір оскаржувати видворення його з Польщі, у тому числі у Європейському суді з прав людини.