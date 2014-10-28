Польща планує позбавити посвідки на проживання журналіста агентства «Россия сегодня»

Про це сам журналіст повідомив УНІАН у вівторок.

Він зазначив, що отримав лист від польської адміністрації у справах іноземців, в якому вказано, що його справу буде розглянуто 19 листопада за заявкою агентства внутрішньої безпеки Польщі ABW (аналог СБУ).

"На мою думку, це безпрецедентна справа у Європі за останні 25 років, коли акредитація не продовжується, а анулюється, та теж забирається раніше виданий дозвіл на постійне проживання", - сказав співрозмовник агентства.

Свірідов зазначив, що ще не вирішив, чи буде намагатися оскаржувати можливе анулювання дозволу на проживання у Польщі та не сказав, чи взагалі ще хоче залишатися тут після того, що сталося.

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Він вчергове заявив, що немає жодного стосунку до шпигунського скандалу, котрий виник раніше цього місяця, та сказав, що його зараз найбільше хвилює стан його здоров'я, яке через нервове напруження погіршилось.

"Насправді на цьому моє життя не закінчується, кар'єра не закінчується, але така сильна реклама дуже сильно впливає на моє здоров'я та в цій ситуації це мене найбільше непокоїть", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польське МЗС позбавило Свірідова, котрий працював у Польщі журналістом з 2003 року, своєї акредитації наприкінці минулого тижня за заявкою ABW, та це стало першим таким випадком в сучасній історії Польської держави. Ні дипломати, ні працівники ABW не коментували, чому саме журналіста позбавлено акредитації.

Польські медіа писали, що справа може бути пов'язана із шпигунським скандалом, в рамках якого раніше у жовтні було арештовано двох чоловіків та пізніше з’явилася інформація про плановане видворення з країни ще кількох російських дипломатів.

TVN24 повідомляла, що Свірідову у минулому теж не продовжило акредитацію чеське міністерство закордонних справ нібито через підозру у шпигунстві.