Телеканал CNN відновлює мовлення в Росії

Про це Бі-бі-сі повідомив представник телеканалу. Як і раніше, в російському ефірі CNN не буде реклами.

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Ще в березні канал отримав нову ліцензію на мовлення від Роскомнагляду терміном на 10 років.

Раніше мовлення CNN в Росії здійснювалося в складі ліцензії супутникового оператора "НТВ Плюс", проте в листопаді 2014 року канал повідомив російських партнерів про припинення мовлення "у світлі останніх змін у російському законодавстві".

Як повідомляв УНІАН, CNN припинив мовлення на території Росії 31 грудня 2014 року. Канал CNN транслювався через кабельні та супутникові компанії.

Телеканал CNN був створений 1980 року Тедом Тернером, у Росії представництво телеканалу з'явилося в 1983 році.