Від Євросоюзу на параді у Москві буде посол ЄС в Росії
23:22, 29 квітня 2015Світ
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Делегацію Європейського союзу у Москві на параді з нагоди відзначення 70-ї річниці закінчення Другої світової війни очолить литовський дипломат Вігаудас Ушацкас – посол ЄС у Москві.
Від Євросоюзу на параді у Москві буде посол ЄС в Росії / Скріншот відео "Дождь"
За словами Ушацкаса, таке рішення прийняло керівництво Євросоюзу. Вищі керівники Євросоюзу на військовий парад до Москви не поїдуть, повідомляє Delfi.
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"ЄС представлятиму я. Таке рішення було прийнято керівництвом ЄС, щоб я брав участь у заходах 9 травня. Разом із послами країн ЄС і США ми насамперед виявимо повагу до десятків мільйонів людей, які загинули в роки Другої світової війни", - сказав він.
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