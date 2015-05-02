У Стамбулі поліція арештувала десятки першотравневих демонстрантів
Поліція Стамбулу арештувала десятки людей, які вийшли на першотравневі демонстрації.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Зокрема, як свідчить Асоціація юристів Стамбулу, кількість затриманих може сягати 80 осіб.
Водночас відповідно до даних об' єднання асоціацій під назвою "Кризове бюро 1 травня", поліція затримала близько 150 демонстрантів.
Окрім того, як повідомляє агентство, в районі Стамбулу Шишлі поліція розігнала невелику групу демонстрантів, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.
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Водночас, прес-служба поліції Стамбулу повідомляє лише про 5 затриманих близько площі Таксим.
Окрім того, поліцейський департамент Стамбулу опублікував заяву, в якій стверджує, що в рамках операції з обшуків, проведеної у вівторок ввечері в шести районах міста, було вилучено 101 коктейль Молотова.