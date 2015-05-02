Число жертв руйнівного землетрусу в Непалі наближається до 7 тисяч

Як повідомляє Радіо Свобода, серед загиблих, за інформацією місцевої влади, не менше 50 іноземців. Близько тисячі альпіністів з країн Європи вважаються зниклими безвісти.

Влада Непалу заявляє, що наразі сили рятувальників сфокусовані на доправленні їжі та медикаментів у постраждалі регіони.

«Думаю, що знайти тих, хто вижив під завалами через тиждень буде дуже важко. Це було б дивно», – сказав речник Міністерства внутрішніх справ Непалу.

Раніше в ООН підрахували, що різною мірою землетрус вплинув на життя восьми мільйонів людей, це чверть населення Непалу.

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За повідомленням МЗС України, наразі у Непалі близько 100 українців очікують вильоту на батьківщину. Загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в країні становить 210 осіб. Із 46 людьми контакт ще не встановлений.

Як повідомляв УНІАН, землетрус у Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім відбулася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

Для евакуації українців вилетів літака Іл-76 Міноборони.

Завтра, 3 травня, планується евакуація громадян України з Непалу в Україну.

«Збір громадян, які перебувають окремо від базового табору, у резиденції Почесного консула України у Непалі о 14.00 за місцевим часом біля Почесного консульства України в Катманду за адресою: House No. 122, Bhagwan Marg, Narayan Chour, Naxal, Kathmandu», - повідомляє МЗС України.