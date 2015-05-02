Дружина принца Вільяма народила дочку: дівчинка потрапить під нові правила успадкування корони

Про це йдеться в повідомленні Кенсінгтонського палацу, пише Новое время.

Відзначається, що пологи герцогині Кембрджской Кейт проходили без ускладнень.

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Як відомо, поява на світдругої дитини герцога і герцогині Кембриджських співпала за часом зі вступом в силу змін в порядок успадкування корони. Так, реформа скасовує пріоритет спадкоємців чоловічої статі, а також дискримінацію щодо спадкоємців, які є католиками або перебувають у шлюбі з католиком.

Примітно, що народжені після неї брати вже не зможуть потіснити її з четвертої позиції у списку спадкоємців престолу через нові правила успадкування корони.