Принц Вільям і Кейт Міддлтон очікують другу дитину

13:12, 08 вересня 2014
Світ
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Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон очікують другу дитину.

REUTERS

Про це повідомило агентство France-Presse на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на повідомлення Букінгемського палацу, оприлюднене в понеділок.

"Принц Вільям і Кейт очікують другу дитину: палац", - йдеться у повідомленні.

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