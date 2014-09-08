Принц Вільям і Кейт Міддлтон очікують другу дитину
13:12, 08 вересня 2014Світ
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Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон очікують другу дитину.
REUTERS
Про це повідомило агентство France-Presse на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на повідомлення Букінгемського палацу, оприлюднене в понеділок.
#BREAKING Prince William, Kate expecting second baby: palace
— Agence France-Presse (@AFP) 8 сентября 2014
"Принц Вільям і Кейт очікують другу дитину: палац", - йдеться у повідомленні.
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