Поліція Німеччини затримала російських байкерів і дипломатів

Про це байкери написали в своєму блозі, пише Українська правда.

"Нас з автобану завернули і оточили понад 20 поліцейських з собаками. Поки перевіряють документи", - повідомили учасники колони на під'їзді до Мюнхену.

"Далі був огляд під приводом терористичної загрози", - додали вони.

У колоні їхала одна машина супроводу, в якій знаходилися двоє неповнолітніх дітей і троє дорослих. Так само, в колоні, рухався один мотоцикл. На ньому - громадянин Австрії. Ззаду йшли дві машини з дипномерами, в яких знаходилися російські дипломати.

Мотоцикл оточили, документи забрали у всіх, навіть у дипломатів.

Серед заблокованих в автомобілях дипломатів на під'їзді до Мюнхену, знаходиться російський консул Дмитро Захаров, також повідомили пропутінські "вовки".

Як відомо, байкери оголосили про свій мотопробіг, який присвятили 70-річчю перемоги над нацизмом. Це викликало протест серед громадян Польщі, територією якої вони збиралися проїхати.

Читайте також"Нічні вовки" пояснили, яким чином потрапили на територію ЄС

Провокацією мотопробіг назвало й керівництво Польщі й Чехії. Чеська влада шукає моливостей, щоб ускладнити байкерам проїзд територією країни.

Уряд Німеччини також попередив про заборону в'їзду в країну членам російського байкерського клубу "Нічні вовки", який організує мотопробіг Москва-Берлін.

Литовські прикордонники також не впустили ще чотирьох байкерів - громадян Росії та Білорусі, проте невідомо, чи пов'язано це безпосередньо з резонансним автопробігом байкерів до Берліна.

У свою чергу МЗС РФ обурився відмовою влади Польщі пускати на територію країни участників російського байк-клубу і заявив, що "відмова влади Польщі стала єдиним по всьому маршруту запланованої поїздки".