Поліція Німеччини затримала російських байкерів і дипломатів
Пропутінських байкерів, яких в колоні супроводжували російські дипломати, на автобані у Німеччині затримала поліція.
Про це байкери написали в своєму блозі, пише Українська правда.
"Нас з автобану завернули і оточили понад 20 поліцейських з собаками. Поки перевіряють документи", - повідомили учасники колони на під'їзді до Мюнхену.
"Далі був огляд під приводом терористичної загрози", - додали вони.
У колоні їхала одна машина супроводу, в якій знаходилися двоє неповнолітніх дітей і троє дорослих. Так само, в колоні, рухався один мотоцикл. На ньому - громадянин Австрії. Ззаду йшли дві машини з дипномерами, в яких знаходилися російські дипломати.
Мотоцикл оточили, документи забрали у всіх, навіть у дипломатів.
Серед заблокованих в автомобілях дипломатів на під'їзді до Мюнхену, знаходиться російський консул Дмитро Захаров, також повідомили пропутінські "вовки".
Як відомо, байкери оголосили про свій мотопробіг, який присвятили 70-річчю перемоги над нацизмом. Це викликало протест серед громадян Польщі, територією якої вони збиралися проїхати.
Читайте також"Нічні вовки" пояснили, яким чином потрапили на територію ЄС
Провокацією мотопробіг назвало й керівництво Польщі й Чехії. Чеська влада шукає моливостей, щоб ускладнити байкерам проїзд територією країни.
Уряд Німеччини також попередив про заборону в'їзду в країну членам російського байкерського клубу "Нічні вовки", який організує мотопробіг Москва-Берлін.
Литовські прикордонники також не впустили ще чотирьох байкерів - громадян Росії та Білорусі, проте невідомо, чи пов'язано це безпосередньо з резонансним автопробігом байкерів до Берліна.
У свою чергу МЗС РФ обурився відмовою влади Польщі пускати на територію країни участників російського байк-клубу і заявив, що "відмова влади Польщі стала єдиним по всьому маршруту запланованої поїздки".