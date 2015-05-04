Новонароджену принцесу назвали Шарлотт Елізабет Діана

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на Кенсінгтонський палац.

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На честь появи на світ нового члена королівської сім'ї - дочки принца Вільяма і герцогині Кембриджської - був проведений гарматний салют в Гайд-парку і лондонському Тауері.

Нагадаємо, дитина вагою 3,7 кг з'явився на світ в суботу в лікарні Сент-Мері в Паддінгтоні на заході Лондона.

Ім'я старшого брата принцеси було названо через два дні після його народження в липні 2013 року - досить швидко за стандартами монаршої сім'ї. Ім'я принца Чарльза в 1948 році стало відомо через місяць, принца Вільяма в 1982 році - через тиждень.