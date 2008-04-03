У Кремлі задоволені співпрацею з НАТО

У Кремлі визнають позитивні результати співпраці РФ-НАТО у низці областей. Як заявив помічник президента РФ Сергій Приходько, "незалежно від результативності, сам формат Ради РФ-НАТО дуже позитивний".

Приходько повідомив, що в рамках саміту Росія-НАТО, для участі в якому до Румунії вирушає президент РФ Володимир Путін, "планується проаналізувати практичні результати співпраці у різних напрямках".

ІТАР-ТАРС