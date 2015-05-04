Греція хоче негайного виділення коштів в обмін на поступки

Про це заявив речник грецького уряду Габріел Сакелларідіс, повідомляє DW.DE. За його словами, "продемонстрований прогрес" мав би призвести до послаблення умов "фінансування грецької економіки". Було б найкраще, якби кошти надійшли вже "сьогодні", адже економіка країни вже більше не має "ліквідності", додав представник грецького уряду.

Читайте такожГреція обіцяє віддати всі борги і не виходити з єврозониУтім, чимало німецьких ЗМІ на вихідних зауважували, що з боку Афін було в "хибно" сподіватися одержати кошти обсягом 7,2 млрд євро ще у травні. Зазначена сума - фінансування у рамках продовженої до 30 червня кредитної програми. З четверга, 30 квітня, у Брюсселі тривають переговори між представниками грецького уряду та кредиторами щодо шляхів виходу з кризи. Після того, як прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас утворив нову переговорну команду, в ЄС вперше заговорили про зближення позицій.

Однак розраховувати на згоду міністрів фінансів країн-членів Єврозони на виділення коштів Греції варто лише після того, як уряд країни "проведе" заплановані реформи через парламент. Залишаються і чимало інших перепон. Зокрема, Афіни й досі опираються вимозі кредиторів, реформувати ринок праці та знизити пенсійні виплати.