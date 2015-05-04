Греція хоче негайного виділення коштів в обмін на поступки
Після поступок з боку грецького уряду на переговорах з кредиторами Афіни вимагають негайного виділення коштів.
Про це заявив речник грецького уряду Габріел Сакелларідіс, повідомляє DW.DE. За його словами, "продемонстрований прогрес" мав би призвести до послаблення умов "фінансування грецької економіки". Було б найкраще, якби кошти надійшли вже "сьогодні", адже економіка країни вже більше не має "ліквідності", додав представник грецького уряду.
Читайте такожГреція обіцяє віддати всі борги і не виходити з єврозониУтім, чимало німецьких ЗМІ на вихідних зауважували, що з боку Афін було в "хибно" сподіватися одержати кошти обсягом 7,2 млрд євро ще у травні. Зазначена сума - фінансування у рамках продовженої до 30 червня кредитної програми. З четверга, 30 квітня, у Брюсселі тривають переговори між представниками грецького уряду та кредиторами щодо шляхів виходу з кризи. Після того, як прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас утворив нову переговорну команду, в ЄС вперше заговорили про зближення позицій.
Однак розраховувати на згоду міністрів фінансів країн-членів Єврозони на виділення коштів Греції варто лише після того, як уряд країни "проведе" заплановані реформи через парламент. Залишаються і чимало інших перепон. Зокрема, Афіни й досі опираються вимозі кредиторів, реформувати ринок праці та знизити пенсійні виплати.