"Талібан" домовився з Афганістаном і ООН про поновлення роботи свого політичного офісу в Катарі
На попередніх переговорах у Катарі представники ООН, влади Афганістану та терористичного руху "Талібан" досягли домовленості про поновлення діяльності політичного офісу "Талібану".
Проте розбіжності у поглядах на іноземні війська поки подолати не вдалося, повідомляє агентство Reuters.
У дводенній "неофіційній зустрічі" на території Катару взяли участь принаймні 40 делегатів. Переговорники домовилися, що Талібан відкриє заново свій офіс у Досі, столиці Катару.
Також учасники зустрічі закликали виключили очільників "Талібану" зі списку міжнародних терористів, що дозволило б їм подорожувати та вести переговори.
Читайте також"Талібан" вітає вбивство карикатуристів Charlie Hebdo Однак сторонам не вдалося досягнути домовленостей щодо припинення вогню - "Талібан" заявляє, що продовджуватиме збройну боротьбу до повного виведення іноземних військ з країни, а влада Афганістану стверджує, що переважна частина іноземних військових вже залишила країну, залишилися тільки інструктори, потреба в яких відпаде у разі припинення вогню "Талібаном".
Вперше політичний офіс "Талібану" було відкрито в Досі у 2013 році.