"Талібан" домовився з Афганістаном і ООН про поновлення роботи свого політичного офісу в Катарі

Проте розбіжності у поглядах на іноземні війська поки подолати не вдалося, повідомляє агентство Reuters.

У дводенній "неофіційній зустрічі" на території Катару взяли участь принаймні 40 делегатів. Переговорники домовилися, що Талібан відкриє заново свій офіс у Досі, столиці Катару.

Також учасники зустрічі закликали виключили очільників "Талібану" зі списку міжнародних терористів, що дозволило б їм подорожувати та вести переговори.

Читайте також"Талібан" вітає вбивство карикатуристів Charlie Hebdo Однак сторонам не вдалося досягнути домовленостей щодо припинення вогню - "Талібан" заявляє, що продовджуватиме збройну боротьбу до повного виведення іноземних військ з країни, а влада Афганістану стверджує, що переважна частина іноземних військових вже залишила країну, залишилися тільки інструктори, потреба в яких відпаде у разі припинення вогню "Талібаном".

Вперше політичний офіс "Талібану" було відкрито в Досі у 2013 році.