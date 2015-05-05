В ЦАР бойовики погодилися відпустити тисячі дітей, яких вони змушують воювати
13:08, 05 травня 2015Світ
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Збройні угруповання в Центральноафриканській республіці погодилися звільнити тисячі дітей, яких вони змушують воювати на своїй стороні, повідомили в агентстві ООН у справах дітей.
Бойовики змушують дітей воювати / flickr.com, hdptcar
Мова також йде про дітей, яких бойовики використовують в якості кухарів, посильних або для сексуальної експлуатації. Агентство оцінює їх кількість від 6 000 до 10 000, повідомляє Російська служба ВВС.
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Як повідомили в ЮНІСЕФ, збройні угруповання також погодилися припинити подальше вербування дітей, передає Рейтер.
Представники агентства назвали цю угоду "великим кроком вперед" для країни.
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