В ЦАР бойовики погодилися відпустити тисячі дітей, яких вони змушують воювати

Мова також йде про дітей, яких бойовики використовують в якості кухарів, посильних або для сексуальної експлуатації. Агентство оцінює їх кількість від 6 000 до 10 000, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як повідомили в ЮНІСЕФ, збройні угруповання також погодилися припинити подальше вербування дітей, передає Рейтер.

Представники агентства назвали цю угоду "великим кроком вперед" для країни.