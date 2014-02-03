У Харкові росіянин вербував дівчат для заняття проституцією

У Харкові затримали громадянина Російської Федерації, який вербував жінок для заняття проституцією.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 30-річний росіянин, який був раніше судимий за організацію наркопритону, зґвалтування та грабежі, з січня втягував молодих жінок в заняття проституцією.

Працівниками міліції встановили, що у середині січня в приміщенні одного з харківських готелів він завербував двох дівчат, 26 та 27 років, для виїзду до Російської Федерації з метою передачі їх іншим особам для подальшої сексуальної експлуатації.

До наступної партії могли також потрапити 23-річна та 25-річна харків’янки, яких він також умовив підзаробити у сусідній державі в якості моделей.

Наприкінці січня під час спроби переправити дівчат до Росії підозрюваного затримали. У нього при собі були квитки на імена вказаних жінок.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, про що повідомлено Консульство Російської Федерації.

Вказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Росіянинові загрожує до 12 років тюрми.