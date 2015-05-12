У Європарламенті підтримали виділення коштів на боротьбу з російською пропагандою

За резолюцію проголосували 53 депутати, 10 висловилися проти, передає Бі-бі-сі. Документ передбачає використання так званої "м'якої сили" для протистояння "агресивній російській пропаганді".

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У ній також говориться, що країни ЄС повинні утримуватися від двосторонніх контактів з Росією, а замість цього активізувати колективні зусилля для погодженого протистояння "експансіоністській політиці" Росії щодо України.

На думку європарламентарів, незаконно приєднавши Крим, Росія завдала серйозної шкоди відносинам з Євросоюзом і не може більше розглядатися в якості стратегічного партнера Брюсселя.

У березні Брюссель оголосив про те, що шукає експертів, завданням яких буде розробка стратегії по боротьбі з антизахідною пропагадною Росії. Також Брюссель тоді заявляв, що розгляне можливість створення російськомовного ЗМІ.