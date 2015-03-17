ЄС створить підрозділ для моніторингу за російською пропагандою
15:33, 17 березня 2015Світ
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Євросоюз має намір створити медійний підрозділ для моніторингу російських ЗМІ, які пишуть про конфлікт на Донбасі.
REUTERS
Ініціатива буде схвалена на майбутньому саміті, повідомляє France Press з посиланням на проект підсумкової заяви зустрічі, яка пройде 19-20 березня, пише Эхо Москвы.
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У Брюсселі раніше збиралися зайнятися моніторингом російської преси з метою виявити факти брехні, повідомило джерело в структурах ЄС. Результати роботи передбачалося передавати країнам-членам ЄС.
Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що Євросоюз працює над стратегічною комунікацією, щоб протистояти пропаганді російською мовою».
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