Улюблений байкер Путіна пояснив, за що "Нічні вовки" отримали мільйони від Кремля

Лідер російського клубу байкерів "Нічні вовки" Олександр Залдостанов підтвердив, що за рік отримав від уряду Росії 56 мільйонів рублів. Частина цих грошей була видана за те, що суворі чоловіки в шкіряних куртках лякали російських дітей розповідями про те, який поганий Захід і вчили їх ненависті.

Про це пише DT.ua з посиланням на видання The Times, журналісти якого поспілкувалися Залдостановим, відомим також на прізвисько "Хірург".

Він пояснив, що мільйони від Кремля він разом із соратниками отримав за "патріотичне виховання" юних росіян.

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"Ми отримали ці гроші чесним шляхом. Вам не треба рахувати наші гроші. Ми б і безкоштовно просували традиційні російські цінності і патріотизм. Ми займаємося цим не заради грошей", - сказав лідер "Нічних вовків".

Він переконаний, що новорічні шоу про страшний Захід, який хоче зруйнувати Росію, повинна "прищепити дітям любов до батьківщини". Разом з тим, видання нагадує, що Залдостанов вірить у "сатанинську" змову в США і ЄС, які хочуть знищити його країну. Він також виправдовував злочини Йосипа Сталіна і називав "брехнею" історичні факти про страту мільйонів громадян СРСР за наказом тирана.

Нагадаємо, минулого тижня російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував інформацію про те, що "Нічні вовки" за 18 місяців отримали більше мільйона доларів з бюджету Росії. І на сайтах державних установ вказано, що ці гроші байкери отримали за антизахідні дитячі шоу.