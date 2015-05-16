У слідчої групи у справі вбивства Нємцова – новий керівник

Слідчий Ігор Краснов, який раніше очолював групу, отримав підвищення по службі. Тепер замість нього бригадою керує Микола Тутевич, повідомляє Крим. Реалії з посиланням на російські ЗМІ.

Тутевич спеціалізується на чеченською тематикою, раніше розслідував вбивство Героя Росії екс-командира чеченського спецбатальйону ГРУ «Схід» Руслана Ямадаєва, справа про катастрофу теплохода «Булгарія» та інші резонансні справи.

Адвокат потерпілих у справі про вбивство Нємцова Вадим Прохоров в інтерв'ю висловив побоювання, що заміна керівника групи може негативно позначитися на ході розслідування. Як зазначив Прохоров, новому главі потрібно час, щоб з усім ознайомитися, увійти в курс справи.

Адвокат вважає, що якщо слідство продовжить спроби виявити організаторів і замовників злочину, то значить, заміна дійсно була викликана необхідністю. Якщо ж буде оголошено, що всіх причетних знайдено, то ця заміна – політичне рішення, спрямоване на приховування слідів, що ведуть до реальних замовників, – вважає Вадим Прохоров.

На думку одного з соратників Бориса Нємцова Іллі Яшина, кадрова перестановка свідчить про те, що розслідування заблоковано. У своєму Фейсбуці Яшин написав, що «генерал Краснов – людина непроста, але, безсумнівно – професіонал і міг довести справу до суду над організаторами і замовниками».

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Про Тутевича Яшин пише, що цьому слідчому раніше дорікали в «грі в піддавки» з главою Чечні Рамзаном Кадировим. «Саме він (Тутевич) розслідував вбивство в Москві особистого ворога чеченського президента Руслана Ямадаєва. Замовники цього вбивства досі на волі, їх пошуки фактично не ведуться», – пише Яшин.

Опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви ввечері 27 лютого.

У справі про вбивство заарештовано п'ять осіб: колишній заступник командира чеченського батальйону «Північ» Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадид Губашеви, Хамзат Баха і Тамерлан Ескерханов. Всі заарештовані провини не визнають. Дадаєв раніше дав свідчення, однак в суді від них відмовився, заявивши, що його катували.