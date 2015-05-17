У Чечні скандальний шлюб неповнолітньої з начальником поліції реєструвала радіоведуча – ЗМІ

Про це пише "Новая газета" з посиланням на запис в Facebook кореспондента журналу "Коммерсантъ - Власть" Єлизавети Сурначової. Як зазначається, співробітниця журналу задається питанням, чи має юридичну силу реєстрація шлюбу Бєловою .

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Скандальне весілля неповнолітньої з начальником РВВС відбулося в Грозному в суботу, 16 травня, повідомляє Медуза.

Відзначається, що весілля напевно залишилося б непоміченим, якби не публікація журналістки Нової газети Олени Мілашиної. Вона писала, що Гучигов нібито хоче силою взяти школярку другою дружиною, фактично наложницею, про що розповіли односельці. Сам він запевняв, що ніякої Гойлабієвої не знає і одружуватися на ній не збирається, так як у нього вже є дружина.

16 мая в Instagram zamid_benoпоявилось фото со свадьбы,где присутствуют Хеда Гойлабиева и первая жена начальника РОВД pic.twitter.com/OkkSKiMltQ — Plushev (@plushev) May 17, 2015

Після втручання глави Чечні Рамзана Кадирова, щоправда, виявилося, що одружуватися поліцейський (яким 47 років) все ж хоче, а дівчина теж згодна. Сам Кадиров іронічно назвав подію "весіллям століття".

Родичі Луїзи і сама дівчина пізніше заявили, що шлюб відбудеться за обопільною згодою. "Так, я знаю, що він був одружений і у нього діти від першого шлюбу. Але так уже склалося, що я тепер виходжу за нього заміж", - сказала дівчина.

Варто зазначити, що редакція "Нової газети" в Чечні прийняла рішення зупинити роботу в республіці через інцидент з журналісткою, яка готувала матеріал по скандальному весіллю.

"Приводом для заяви (в СК РФ) став інцидент, що мав місце в четвер, 14 травня, коли спеціальний кореспондент "Нової газети" Олена Мілашина прямувала в село Байтарки для перевірки повідомлення про факт порушення Конституції Російської Федерації (шлюб з несовершеннослетней) та інших законодавчих норм. На час проведення розслідування «Нова газета» припиняє роботу в Чечні", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті газети.

Разом з тим, як повідомляє Дождь, за словами уповноваженого з прав дитини в Росії Павла Астахова, шлюби з неповнолітніми в Чечні є нормальними. Він також нагадав, що, згідно з Сімейним кодексом, у виняткових випадках нижня межа віку, у якому вступають у шлюб, встановлюється владою регіону. У Чечні поріг становить 17 років, в Башкирії — 14 років, у Підмосков'ї — 16 років.