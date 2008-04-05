США наполягають, аби Македонія якомога швидше стала членом НАТО

Президент США Джордж БУШ упевнений, що Македонія, яка не одержала на саміті НАТО в Бухаресті запрошення вступити до НАТО, стане членом Альянсу, "щойно з`явиться така можливість".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це Дж.БУШ заявив у Загребі.

"Македонія здійснила непрості внутрішні реформи і робить значний вклад до міжнародних місій НАТО. Позиція США зрозуміла: Македонія повинна зайняти своє місце в НАТО якомога швидше", - заявив він.

Дж.БУШ, який прибув до Хорватії, аби привітати її з майбутнім вступом до НАТО, виступив на столичній площі Святого Марка, де за екстраординарних заходів безпеки зібралися близько 6 тисяч представників місцевої політичної, ділової і культурної еліти. Його 15-хвилинна промова була присвячена питанням регіональної і міжнародної політики і перспективам залучення всіх балканських країн до структур Північноатлантичного альянсу.

"НАТО відкрита для всіх країн регіону. Ми вітаємо рішення Боснії і Герцеговини і Чорногорії зробити нові кроки у напрямку повноправного членства в НАТО ", - сказав глава Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР на прес-конференції за підсумками саміту НАТО в Бухаресті заявив, що Албанія і Хорватія одержали запрошення в НАТО, водночас вступ до Альянсу Македонії заблокувала Греція.

Саміт доручив Раді НАТО на рівні послів направити запрошення Македонії вступити до Альянсу одразу після того, як конфлікт з Грецією про назву цієї країни буде вирішений.

Разом з тим, країни-члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення про приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в Альянсі на грудень 2008 року.