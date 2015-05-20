Кадиров зібрав і висварив домогосподарок, які сміялися з весілля 17-річної чеченки (відео)

Сюжет про це, показаний в ефірі телеканалу «Грозний», розміщений на YouTube.

«Ви мучите людей. Вам би сподобалося, якби вас так обговорювали? Коли зачіпають честь дівчини, знаєте, що буває? Ворогами стають і кровну помсту оголошують», — сказав Кадиров на зустрічі, повідомляє Lenta.ru.

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Замість спілкування в WhatsApp Кадиров порадив чеченським домогосподаркам працювати і дивитися за дітьми.

«Будьте чеченцями, думайте про своїх дітей. Честь сім'ї — це найважливіше, нікому не дозволимо її зачіпати. Не пишіть в WhatsApp. Чоловіки, змусьте жінок вийти з груп», — зазначив він.

WhatsApp messenger часто використовують для спілкування в групах. Звідки Кадиров дізнався зміст повідомлень користувачів, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у Чечні журналістка місцевого радіо зареєструвала скандальний шлюб, який відбувся напередодні, 17-річної Хеди (Луїзи) Гойлабієвої і 46-річного начальника Ножай-Юртовського РВВС Нажуда Гучигова.

Відзначається, що весілля напевно залишилася б непоміченим, якби не публікація журналістки Нової газети Олени Мілашиної. Вона писала, що Гучигов нібито хоче силою взяти школярку другою дружиною, фактично наложницею, про що розповіли односельці. Сам він запевняв, що ніякої Гойлабієвої не знає і одружитися на ній не збирається, так як у нього вже є дружина.