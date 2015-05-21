На будівництві об'єктів ЧС-2022 з футболу в Катарі за рік загинули понад 400 мігрантів

При будівництві об'єктів чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі в 2014 році загинув 441 робочий з Індії та Непалу. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, розміщеному на її сайті.

Організація не повідомляє причини смерті робітників. У звіті Amnesty International говориться, що Катар не реалізував обіцяні реформи для поліпшення умов роботи трудових мігрантів. Організація також закликає Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) втрутитися в ситуацію, повідомляє Lenta.ru.

Раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що в Катарі трудовим мігрантам з таких країн, як Непал, Шрі-Ланка та Індія, не виплачують зарплату, вони працюють у дуже важких умовах і гинуть від виснаження. Крім того, багато з них позбулися своїх документів, через що деякі працівники опинилися у в'язниці. Уряд емірату стверджує, що поліпшив умови життя і праці гастарбайтерів.

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При цьому уряд Катару підтверджував дані звіту DLA Piper, згідно з яким з 2012 по 2013 рік на будівництві в місцевості Гульф загинули 964 робітників з Непалу, Індії та Бангладеш.

На будівництві об'єктів для ЧС-2022 в Катарі працюють 1,4 мільйона мігрантів. За оцінками Amnesty International, 90 відсотків усіх працюючих у Катарі осіб складають іноземці.

Чемпіонат світу з футболу 2022 року повинен пройти з 21 листопада по 18 грудня.