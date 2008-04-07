Олімпійський вогонь прибув до Парижа

У павільйон для почесних гостей міжнародного аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль для зустрічі Олімпійського вогню прибули співробітники посольства Китаю у Франції і представники французького спортивного світу. Потім ескорт з 40 мотоциклістів і 150 жандармів попрямував у бік готелю «Мерідьєн» на столичному бульварі Гувьйон-Сен-Сір, повідомляє ІТАР-ТАРС . Навколо готелю розгорнено значні поліцейські сили, а саме авеню закрите для руху.

Підвищеними заходами безпеки буде позначений весь сьогоднішній насичений олімпійською символікою день французької столиці. Свій шлях Парижем естафета, в якій братимуть участь 80 спортсменів, почне біля Ейфелевої вежі. У подальші майже чотири з половиною години вона побуває на всіх ключових туристичних рубежах міста, включаючи Єлисейські поля.

Завершиться 28-кілометровий паризький маршрут на стадіоні Шарлеті, де розташована олімпійська штаб-квартира Франції.

Газета.ру