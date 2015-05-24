Макаревич розповів про дві відмінності брежнєвської та путінської пропаганди

Таку думку висловив музикант Андрій Макаревич у блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви.

"Мене постійно запитують молоді, які совка не застали, чи схожий наш час на брежнєвський в сенсі ідеологічного фону? В дечому так. Але є дві суттєві відмінності. Тоді нас запевняли, що американські імперіалісти, звичайно, мріють розв'язати світову війну, але простий американський робітничий клас — проти, і ці робітники — наші друзі. Зараз про дружній робочий клас якось забули", - написав музикант.

Читайте такожРФ розгорнула системи, які можуть використовуватися як ядерна зброя - НАТОТакож він відзначив зміну риторики про застосування ядерної зброї.

"Риторика тих років була — «Ми завжди будемо в змозі завдати ядерного удару у відповідь». Зараз слово «відповідь» теж кудись поділося. І ось це зовсім погано", - вважає Макаревич.