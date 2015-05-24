Патріарх Кирило заявив, що ідеологією України стає безбожність

Про це Кирило заявив під час недільного богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві, пише ТАСС.

"Кожна людина може вірити чи не вірити – це її особистий вибір. Але коли безбожність стає державною ідеологією і коли в результаті гинуть люди, руйнуються храми – це вже більше, ніж ідеологія", - заявив патріарх.

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За його словами, православна церква щодня молиться, "щоб войовниче безбожництво відступило і більше не проявляло себе через державну владу".

Також Кирило запевнив, що не робить поділу між вірянами в Росії та Україні.