Патріарх Кирило заявив, що ідеологією України стає безбожність
22:49, 24 травня 2015Світ
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Патріарх Московський Кирило заявив, що безбожність стає державною ідеологією України.
Патріарх Кирило заявив, що ідеологією України стає безбожність / Фото УНИАН
Про це Кирило заявив під час недільного богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві, пише ТАСС.
"Кожна людина може вірити чи не вірити – це її особистий вибір. Але коли безбожність стає державною ідеологією і коли в результаті гинуть люди, руйнуються храми – це вже більше, ніж ідеологія", - заявив патріарх.
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За його словами, православна церква щодня молиться, "щоб войовниче безбожництво відступило і більше не проявляло себе через державну владу".
Також Кирило запевнив, що не робить поділу між вірянами в Росії та Україні.
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