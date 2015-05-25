Повітряні сили Лівії обстріляли танкер з нафтою: судно досі горить

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників, передає Еспресо.TV.

Головком ВПС Сагра аль-Джеруші повідомив, що влада винесла попередження кораблю, але той його проігнорував.

"Корабель в цей час горить. Ми перебуваємо в стані війни, і ми не приймемо порушення безпеки незалежно від того, відбуваються вони на землі, в повітрі або на морі", - додав він.

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Прес-секретар державної нафтової компанії NOC Мохамед аль-Харарі розповів, що танкер перевозив паливо для електростанції. Інший чиновник повідомив, що розмір вантажу становив близько 25 тис. тонн.

Електростанція Сирт контролюється силами, лояльними до Тріполі. Інша частина міста Сирт потрапила до рук бойовиків «Ісламської держави», відзначає агентство.