Фотографи створили найбільшу панораму в світі (відео)

Вона складається з 70 тисяч фотографій, зроблених на горі Монблан — другої після Ельбруса найвищої гори Європи. Про це повідомляє «Медуза».

Знімки були зроблені на висоті 3500 метрів. З 24 жовтня по 2 листопада 2014 року вони провели 35 годин на горі, знімаючи фотографії при температурах від -10 до +5 градусів. Ще 2 місяці зайняла постобробка.

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Роздільна здатність фінальної панорами — 35 гігапікселів. Творці гігантської фотографії стверджують, що якщо роздрукувати її на папері, вона займе площу футбольного поля.

Подивитися на фінальну панораму можна на сайті проекту. В інтерактивному плеєрі можна наближати окремі ділянки фотографії «переміщатися» по знімку.