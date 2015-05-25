Росіяни в Латвії розкритикували ім'я Олена й українську політику (відео)

«Ви наркоман в іншому плані...» «Ви з України? Так вас погано вчать історії в школі!»«Повторюєте, як папуги – агресія, анексія – за Америкою»Літні прихильники Путіна у Ризі прийшли розповіти про фашистів в Україні. Послухайте...