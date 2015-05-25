Росіяни в Латвії розкритикували ім'я Олена й українську політику (відео)

19:50, 25 травня 2015
Світ
6060 0

Група проросійськи налаштованих мешканців Латвії розповіла українському журналісту про наркотики на Майдані, неприйнятність імені Олена, законність анексії Криму і незаконність захисту України.

Кадр из видео

Відповідний відеозапис викладено на сторінці в Facebook каналу Громадське ТБ.

Фігуранти відео зібралися в Ризі пікетувати саміт Східного партнерства ЄС, що відбувся 21-22 травня.

«Ви з України? Так вас погано вчать історії в школі!»

«Ви наркоман в іншому плані...» «Ви з України? Так вас погано вчать історії в школі!»«Повторюєте, як папуги – агресія, анексія – за Америкою»Літні прихильники Путіна у Ризі прийшли розповіти про фашистів в Україні. Послухайте...

Posted by hromadske.tv on Sunday, May 24, 2015

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter