Росіяни в Латвії розкритикували ім'я Олена й українську політику (відео)
19:50, 25 травня 2015Світ
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Група проросійськи налаштованих мешканців Латвії розповіла українському журналісту про наркотики на Майдані, неприйнятність імені Олена, законність анексії Криму і незаконність захисту України.
Кадр з відео
Відповідний відеозапис викладено на сторінці в Facebook каналу Громадське ТБ.
Фігуранти відео зібралися в Ризі пікетувати саміт Східного партнерства ЄС, що відбувся 21-22 травня.
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