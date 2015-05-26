У Росії заявили, що відмовилися від "Містралів" і не збираються красти креслення

Про це заявив у вівторок, 26 травня, заступник голови колегії Військово-промислової комісії (ВПК) РФ Олег Бочкарьов, передає ТАСС.

"Те, що Росія їх ("Містралі") не бере, довершений факт, і зараз тільки одна дискусія - про суму грошей, які мають бути повернуті РФ", - сказав він.

Читайте такожЗМІ: Франція пропонує €785 мільйонів за розрив контракту по Містралях, РФ хоче більшеЗаступник голови колегії ВПК також повідомив, що Росія буде будувати кораблі на зразок "Містраля", але іншого класу, мети скопіювати вертольотоносець немає.

"У нас такі кораблі заплановані, вони у нас в проекті, але ми їх будували з іншого класу, у нас інша ідеологія висадки десанту. Мети скопіювати "Містраль" немає", - сказав він.