Іракські війська почали наступ на місто Рамаді

За даними Бі-бі-сі, урядові війська намагаються увійти в передмістя Рамаді - міста, раніше захопленого ісламістами.

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Ключову роль на цій ділянці фронту, як наголошується, грають шиїтські бойовики, яких підтримує Іран.

Іракські урядові війська залишили місто Рамаді 17 травня, і після багатьох днів інтенсивних боїв столиця найбільшої іракській провінції, що знаходиться всього в 110 км від Багдада, опинилася під контролем Ісламської держави.