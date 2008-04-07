В Парижі зірвали естафету Олімпійського вогню

Через заворушення перервано естафету Олімпійського вогню в Парижі.

Як повідомляє радіостанція "Эхо Москвы", із міркувань безпеки вогонь поміщено в спеціальний автобус. Поліцейські навіть вимушені загасити факел.

Біля Ейфелевої вежі, де почалася естафета, було зафіксовано численні заворушення між силами правопорядку й прихильниками незалежності Тибету.

Париж був останнім пунктом у європейській естафеті головного Олімпійського символу. Напередодні хід вогню вулицями Лондона також не обійшовся без ексцесів – прихильники незалежності Тибету навіть намагалися загасити факел вогнегасником.