В Парижі зірвали естафету Олімпійського вогню

14:50, 07 квітня 2008
Світ
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Зафіксовано численні заворушення

Через заворушення перервано естафету Олімпійського вогню в Парижі.

Як повідомляє радіостанція "Эхо Москвы", із міркувань безпеки вогонь поміщено в спеціальний автобус. Поліцейські навіть вимушені загасити факел.

Біля Ейфелевої вежі, де почалася естафета, було зафіксовано численні заворушення між силами правопорядку й прихильниками незалежності Тибету.

Париж був останнім пунктом у європейській естафеті головного Олімпійського символу. Напередодні хід вогню вулицями Лондона також не обійшовся без ексцесів – прихильники незалежності Тибету навіть намагалися загасити факел вогнегасником.

 

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